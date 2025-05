Apesar do empate (1-1) na última jornada, no terreno do Famalicão, os minhotos dilataram para dois pontos a vantagem para o FC Porto, quarto classificado, que recebe hoje o Moreirense e pode ultrapassar provisoriamente o Sporting de Braga, mas Carvalhal quer dar "um passo de cada vez" para "não ter oscilações".

"Estamos focados apenas no que é importante, só no próximo adversário, não nos dispersamos em mais nada. O importante é o primeiro passo e não o segundo, porque se olhamos para o segundo podemos dar um trambolhão. Não interessa os resultados das outras equipas", disse na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Santa Clara.

Os açorianos venceram na ronda anterior, único triunfo nos últimos quatro jogos.

"Vamos defrontar um adversário bom, com boa organização, um bom treinador e bons jogadores. Está a fazer um campeonato muitíssimo bom, a lutar pelas competições europeias e, fora, tem feito bons resultados. Tem uma equipa muito bem trabalhada e muito sólida, mas jogamos em casa e vamos fazer tudo para ter uma tarde à Braga", disse, apelando ao apoio dos adeptos.

O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, garantiu uma equipa a jogar "olhos nos olhos" e Carlos Carvalhal retorquiu que o Sporting de Braga "joga olhos nos olhos com todos os adversários".

"Vai ser um jogo de grau de dificuldade elevado. Respeito muito grande pelo Santa Clara e pelo seu treinador, mas temos a expectativa de conquistar os três pontos e vamos lutar muito por isso", disse.

O jovem Afonso Patrão nem no banco se sentou diante dos famalicenses, após quatro jogos seguidos a jogar, os dois últimos como titular, ausência que Carlos Carvalhal justificou como mera opção técnica.

"Comportamento? Não, nada, é um bom menino. Foi meramente opção. A opção foi pelo Fran [Navarro como titular], pelas características do adversário, e para o banco no Amine [El Ouazzani]", disse.

Emprestado pelo FC Porto, o avançado espanhol vai continuar em Braga porque há uma cláusula de compra obrigatória pelos minhotos.

"Nada do que está a ser feito agora tem a ver com a próxima época, mas apenas com o próximo jogo e com a vontade de vencer o jogo", disse.

Carlos Carvalhal abordou ainda a fase de menor fulgor de El Ouazzani.

"Os avançados, quando não marcam, perdem a confiança, porque vivem muito dos golos, e ele está numa fase dessas, de menor confiança, está um pouco desconfiado. É isso que está a falhar, um golo decisivo que pode mudar a vida dele e de qualquer avançado", disse.

Questionado sobre se o sócio do Sporting de Braga Carlos Carvalhal votará, nas eleições que se realizam este mês, em António Salvador, que segunda-feira apresenta as linhas mestras da sua recandidatura à sua presidência do clube, o treinador foi claro:

"Também não há outro, vou ter que votar nele... estou a brincar. Claro que o presidente tem feito um trabalho excecional, em princípio irei às urnas e irá ter o meu voto, com certeza", disse.

O defesa central Paulo Oliveira falha a receção ao Santa Clara, devido a castigo.

Sporting de Braga, terceiro classificado, com 64 pontos, e Santa Clara, quinto, com 50, defrontam-se a partir das 18:00 de sábado, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado por António Nobre, da associação de Leiria.

