Luís Montenegro diz que segurança "é prioritária" e critica PS nesta matéria

Portalegre, 02 mai 2025 (Lusa) - O presidente do PSD alertou hoje que a segurança em Portugal "é prioritária" e criticou o líder do PS por ter censurado as ações do Governo nesta área e, depois, ter alterado a sua estratégia.