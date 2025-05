Depois de já terem evitado a eliminação no quinto jogo, com um triunfo caseiro por 131-116, os Rockets voltaram a impor-se e empataram a eliminatória a três, sendo que, no domingo, serão anfitriões do decisivo sétimo embate.

Fred VanVleet, com 29 pontos, incluindo seis 'triplos' concretizados em nove tentados, oito ressaltos e oito assistências, comandou o conjunto de Houston, que liderou quase sempre o jogo, muito também pelo que fez defensivamente.

O poste turco Alperen Sengun (21 pontos, 14 ressaltos e seis assistências) dominou o jogo interior, com a preciosa ajuda do suplente Steve Adams (17 pontos e cinco ressaltos), enquanto Amen Thompson contribuiu com 14 pontos e sete ressaltos.

Nos Warriors, os melhores foram Stephen Curry, com 29 pontos e sete ressaltos, e Jimmy Butler, com 27 pontos, nove ressaltos e oito assistências.

O vencedor da eliminatória entre os Rockets e os Warriors defronta nas meias-finais da Conferência Oeste os Minnesota Timberwolves, que superaram os Los Angeles Lakers por 4-1.

