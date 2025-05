"O Paquistão efetuou hoje um teste de lançamento bem-sucedido do sistema de armas Abdali, um míssil terra-terra com um alcance de 450 quilómetros", afirmou o exército num comunicado citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

O exército disse que o teste visou "garantir a prontidão operacional dos soldados e validar os parâmetros técnicos fundamentais, incluindo o sistema de navegação avançado do míssil e as características avançadas de manobrabilidade".

Um atentado que matou 26 civis em 22 de abril na Caxemira indiana suscitou o receio de um confronto entre os dois países tradicionalmente rivais, que nasceram em 1947 após uma dolorosa divisão na sequência da saída da potência colonial britânica.

Nova Deli considera Islamabade responsável pelo ataque de 22 de abril, que nunca foi reivindicado.

O Paquistão nega qualquer envolvimento.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, autorizou na terça-feira uma resposta militar.

Desde então, o Paquistão tem afirmado ter "informações credíveis" sobre um ataque indiano iminente.

O teste de míssil segue-se a vários dias de intensa atividade militar entre o Paquistão e a Índia perto das respetivas fronteiras.

Fontes de segurança paquistanesas disseram à agência de noticias espanhola EFE que o exército paquistanês tem realizado exercícios militares em grande escala para demonstrar a prontidão para enfrentar qualquer agressão.

A Marinha indiana também reforçou a presença no Mar Arábico, dentro da sua Zona Económica Exclusiva, através da realização de vários exercícios de tiro ao largo da costa de Gujarat, nas proximidades do Paquistão.

O ministro da Defesa paquistanês, Khawaja Asif, advertiu na sexta-feira a Índia contra qualquer tentativa de bloquear ou desviar a água ao abrigo do Tratado da Água do Indo.

Asif disse que tais ações serão consideradas um ato de agressão e resultarão numa resposta firme.

"A agressão não consiste apenas em disparar armas ou balas. Tem muitas facetas. Uma delas é bloquear ou desviar a água, o que pode levar à fome e à sede. Isso seria uma agressão contra o Paquistão", disse o ministro à Geo TV do Paquistão.

O tratado, assinado em 1960, prevê a troca de água do rio Indo e afluentes entre os dois países.

Os rios da bacia do Indo são uma fonte crucial de água para o Paquistão, especialmente para o setor agrícola.

Em mais um sinal do agravamento das tensões, a Índia decretou na sexta-feira a proibição imediata de todas as importações diretas e indiretas de mercadorias provenientes do Paquistão, reforçando as restrições comerciais entre os dois países do sul da Ásia.

A proibição manter-se-á em vigor "até nova ordem", segundo um comunicado oficial divulgado hoje.

