Hugo Oliveira reconhece as dificuldades que a sua equipa poderá encontrar, mas manifesta confiança na determinação dos seus jogadores em conquistar os três pontos.

"Vamos lutar pelos três pontos com a nossa forma de estar habitual e muito fiéis ao que acreditamos. Sabemos que será um jogo extremamente complicado, cada vez mais decisivo para o nosso adversário, à medida que nos aproximamos do final do campeonato. O espaço para decisões está a encurtar, e todas as equipas lutam pelos pontos, portanto, será, certamente, um jogo muito competitivo, num estádio que, por tradição, é sempre muito difícil", afirmou o técnico.

O treinador da equipa famalicense destacou a grande vontade de vencer.

"A vitória está sempre no nosso horizonte, mas vivemos muito além do resultado quantitativo. Estamos também profundamente ligados à consciência do trabalho bem feito ou mal feito, face às nossas ideias. Apesar dos dois últimos resultados não terem sido vitórias, tirámos ilações muito positivas dos jogos, especialmente do último, contra o Sporting de Braga. O mais importante é que temos um ambiente emocionalmente estável dentro de nós, dos nossos adeptos e de toda a estrutura."

Referindo-se ao sistema de jogo da sua equipa, Oliveira demonstrou satisfação e orgulho pela evolução.

"Como treinador, isso deixa-me satisfeito, mas não me surpreende. É o reflexo de uma ideia de jogo bem definida e trabalhada diariamente. Isso permite que, ao trocarmos peças, as respostas sejam semelhantes e os caminhos também. Acredito que os adversários já têm facilidade em identificar a forma de jogar do Famalicão. Temos muito a fazer, não só como equipa, mas também como clube, mas sabemos para onde queremos ir", garantiu.

Por fim, ao abordar a possibilidade de terminar no sexto lugar da tabela, o treinador reforçou o foco total na próxima partida.

"Na cabeça, só temos o Farense. Não faz sentido pensar à frente se não conseguimos vencer o jogo que está à porta. O nosso foco agora é exclusivamente o Farense, num jogo que será extremamente difícil, num momento decisivo para o adversário, que sabe que as oportunidades estão a esgotar-se em casa e que, por tradição, é um estádio complicado para o Famalicão", concluiu.

O Famalicão, sétimo classificado, com 44 pontos, desloca-se este sábado, às 15:30, ao Algarve, para defrontar o Farense, no último lugar, com 21, numa partida da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por André Narciso, da AF Setúbal.

JYA // PFO

Lusa/Fim