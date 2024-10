As receitas geradas nos nove primeiros meses do ano, ascenderam a 36.976 milhões de dólares, mais 23% em termos homólogos, dos quais 12.334 milhões de dólares foram contabilizados no terceiro trimestre, correspondendo a uma subida de 5%, indica o banco num comunicado.

Entre julho e setembro, o UBS obteve um lucro de 1.425 milhões de dólares, contra um prejuízo de 715 milhões de dólares ocorrido em idêntico período do ano anterior.

No segundo trimestre, o lucro do banco suíço aumentou 25%.

O presidente executivo do UBS, Sergio Ermotti, citado no comunicado, afirma que enfrentando "um cenário de mercado construtivo, mas que ainda apresenta períodos de alta volatilidade, o negócio [ do banco] alcançou um crescimento significativo da receita, mantendo um forte impulso no número de clientes, especialmente nas Américas e na Ásia-Pacífico".

A administração do UBS, que foi nomeada para dirigir a instituição financeira poucos dias depois da compra do Credit Suisse, realçou que o banco continua a progredir de forma a mitigar os riscos e a avançar na integração daquele que foi o segundo maior banco da Suíça.

JS // MSF

Lusa/Fim