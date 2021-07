Sem este efeito extraordinário, o resultado líquido do CaixaBank ter-se-ia situado nos 1.278 milhões de euros, informou hoje o banco espanhol ao regulador dos mercados de Espanha, a CNMV.

Em conferência de imprensa, o administrador-delegado do CaixaBank, Gonzalo Gortázar, destacou que é com "muito orgulho" que a instituição anuncia que irá retomar a política de pagamento de dividendos para o ano fiscal de 2021, com a distribuição de 50% do lucro líquido consolidado, ajustado pelos impactos extraordinários relacionados com a fusão com o Bankia, "a ser pago num único pagamento durante 2022".

