O Galaxy Entertainment Group registou um lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) de quase 3,3 mil milhões de dólares de Hong Kong (375,2 milhões de euros) entre janeiro e março.

A empresa arrecadou nos primeiros três meses de 2025 receitas de 11,2 mil milhões de dólares de Hong Kong (1,28 mil milhões de euros), também um aumento de 6,2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

O setor do jogo de Macau teve receitas totais de quase 57,7 mil milhões de patacas (6,66 mil milhões de euros) entre janeiro e março, mais 0,6% do que no mesmo período de 2024, mas ainda apenas 75,7% do acumulado nos primeiros três meses de 2019.

O presidente do Galaxy disse, em comunicado enviado à bolsa de valores de Hong Kong, que, "apesar da turbulência geopolítica e da contínua desaceleração económica, o mercado global de Macau permanece resiliente".

Francis Lui Yiu Tung mostrou-se satisfeito com o desempenho dos casinos da empresa "durante o Ano Novo Chinês e, em particular, no período pós-Ano Novo Chinês".

A chamada 'semana dourada' do Ano Novo Lunar é um período de feriados na China continental, que varia consoante o calendário lunar. Esta época alta para o turismo em Macau decorreu este ano entre 28 de janeiro e 04 de fevereiro.

Francis Lui sublinhou que o balanço financeiro da empresa atingiu 33 mil milhões de dólares de Hong Kong (3,76 mil milhões de euros), com uma dívida de quatro mil milhões de dólares de Hong Kong (455,8 milhões de euros).

Um balanço "saudável e líquido" que permite à empresa financiar o plano de desenvolvimento e prosseguir a "ambição de expansão internacional", disse o executivo, que apontou como exemplo a Tailândia.

O Governo tailandês apresentou uma proposta para legalizar o jogo em casino, mas a discussão da proposta no parlamento foi adiada, no início de abril, face à oposição de membros da coligação governamental.

Francis Lui recordou que, em 15 de abril, o novo chefe do Executivo de Macau, Sam Hou Fai, admitiu recear um défice em 2025, devido à desaceleração nas receitas do jogo, em parte devido ao impacto da guerra comercial no consumo dos chineses.

"Reconhecemos que existem desafios a curto prazo, mas continuamos confiantes nas perspetivas a longo prazo para Macau", garantiu o presidente da Galaxy.

Francis Lui acrescentou que a empresa continua a avançar na construção da quarta fase do Galaxy Macau, com "um forte foco [nas atividades] não jogo, visando principalmente o entretenimento [e] as instalações familiares".

A aposta em elementos não jogo e em visitantes estrangeiros foram algumas das exigências das autoridades de Macau para a renovação por 10 anos das licenças das seis concessionárias a operar no território, que entraram em vigor a 01 de janeiro de 2023.

O novo hotel do empreendimento integrado Galaxy Macau, chamado Capella, abriu de forma experimental em maio e deverá ser inaugurado oficialmente "nos próximos meses", acrescentou Francis Lui.

