Nos primeiros nove meses do ano passado, o resultado líquido do período tinha sido de 79,1 milhões de euros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS adianta que as receitas consolidadas atingiram 1.044,9 milhões de euros, um aumento de 3,1%.

"Na área das telecomunicações o crescimento foi ainda mais robusto, representando 3,4%" no período em análise, "e totalizando 1.029 milhões de euros, refere a operadora liderada por Miguel Almeida.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) atingiu 477,7 milhões de euros, um aumento de 1,4%.

"O bom desempenho das telecomunicações e a retoma da atividade de exibição cinematográfica no terceiro trimestre de 2021 impulsionaram um crescimento no trimestre de 6,6% face ao período homólogo para 171,1 milhões de euros", refere a empresa.

"No acumulado do ano a setembro, a NOS reforçou os seus investimentos, em particular na área de comunicações", sendo que "o capex total do grupo, excluindo contratos de leasing, aumentou 15% e atingiu 310,1 milhões de euros", adianta.

No final do período em análise, a dívida financeira líquida situou-se nos 887,8 milhões de euros, representando 1,7x o EBITDA após 'leasings', "um rácio conservador face às congéneres do setor".

