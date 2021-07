Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS adianta que "o resultado líquido consolidado situou-se em 73,9 milhões de euros, valor que compara com 35 milhões registados nos primeiros seis meses do exercício do ano passado".

No período em análise, as receitas consolidadas subiram 1,8% para 678,5 milhões de euros.

"No primeiro semestre deste ano, as receitas de telecomunicações, apesar dos efeitos da pandemia sobre as receitas de 'roaming', registaram um crescimento de 3% face ao período homólogo, atingindo 672,4 milhões de euros", refere a NOS.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ascendeu a 306,6 milhões de euros, menos 1,3% do que em igual período de 2020 (310,6 milhões de euros).

"O crescimento das receitas e a reabertura condicionada dos cinemas não foi suficiente para compensar o aumento dos custos diretos", adianta a NOS.

No primeiro semestre, "a NOS reforçou os seus investimentos, em particular na área de comunicações" e o 'capex' total do grupo, excluindo os contratos de 'leasing', aumentou 16,5% e atingiu 200,1 milhões de euros.

