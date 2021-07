"Os resultados líquidos do semestre totalizaram 64 milhões de euros e comparam com 44 milhões de euros registados no primeiro semestre de 2020 (+46%)", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Entre janeiro e junho, as vendas totais da papeleira ascenderam a quase 715 milhões de euros, uma subida de 2,8% face ao primeiro semestre de 2020.

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da empresa cresceu, neste período, 7,4% para 150,5 milhões de euros.

