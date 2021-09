As famílias em todo o mundo aumentaram as suas despesas em bens de consumo, enquanto permanecem em casa devido ao confinamento e a LEGO foi das empresas que se destacou já em 2020 ao "apresentar lucros e vendas recorde", segundo a agência financeira Bloomberg, que cita um comunicado do 'gigante' dinamarquês no qual este refere que na primeira metade deste ano "o lucro aumentou 140%" em termos homólogos.

Na primeira metade deste ano, as receitas cresceram 46%, para 23.000 milhões de coroas dinamarquesas (DKK), na comparação com idêntico período do ano anterior.

Em relação às vendas aos consumidores, estas registaram um crescimento homólogo de 36%, isto é, apresentaram um ritmo de crescimento "muito superior" ao da restante indústria de brinquedos, tendo levado a um aumento da quota de mercado global, bem como a uma subida de quota em todos os seus principais mercados, refere a LEGO num comunicado.

No período em análise, o lucro operacional ascendeu a 8.000 milhões de coroas dinamarquesas, o que representou um acréscimo homólogo de 104%, apesar de a multinacional ter em marcha "um ambicioso" programa de investimentos estratégicos para apoiar o crescimento a longo prazo.

O presidente executivo do grupo LEGO, Niels B. Christiansen, afirmou que está "muito satisfeito com os progressos alcançados em todas as áreas de negócio durante a primeira metade do ano".

E prosseguiu: "Este desempenho deveu-se a uma grande procura pelo nosso portefólio, que atraiu muitos novos construtores para a LEGO".

"O nosso crescimento face ao ano passado deveu-se também à diminuição das restrições relacionadas com a pandemia, comparadas com 2020, que permitiu às nossas fábricas trabalhar de forma ininterrupta e à maioria das lojas reabrirem", realçou o gestor.

As vendas 'online' através das plataformas LEGO ou dos seus parceiros cresceram 50% face ao mesmo período do ano passado.

O grupo LEGO lançou também um novo formato de loja de retalho que será introduzido em 60 lojas na segunda metade do ano.

Este formato foi dado a conhecer na abertura da nova loja em Nova Iorque, em junho.

O grupo LEGO abriu mais 60 lojas na primeira metade deste ano, das quais 40 na China, elevando assim o número total de lojas para 737 no final do primeiro semestre deste ano (das quais 291 neste país da Ásia).

