A queda do resultado líquido no período em análise deveu-se aos problemas persistentes com o fornecimento de 'chips', justificou o fabricante automóvel em comunicado.

Além disso, a GM reportou que no segundo trimestre deste ano apresentou um lucro de 1.692 milhões de dólares, inferior ao verificado entre abril e junho do ano passado (2.836 milhões de dólares).

O lucro operacional bruto ajustado (Ebitda) no segundo trimestre, por sua vez, foi de 2.343 milhões de dólares, menos 43% em relação a igual período do ano passado e inferior ao esperado pelos analistas.

O fabricante automóvel explicou ainda que entre abril e junho, mais de 90.000 veículos não puderam ser entregues aos concessionários das suas marcas por falta de componentes para finalizá-los, sobretudo semicondutores.

Apesar dos problemas enfrentados ao nível da produção, a receita da GM aumentou 7,6% no primeiro semestre deste ano para 71.738 milhões de dólares, face a igual período do ano anterior, devido ao aumento dos preços dos veículos.

A GM referiu ainda que espera terminar no final deste ano com um lucro entre 9.600 milhões e 11.200 milhões de dólares e com um lucro operacional bruto ajustado entre 13.000 milhões e 15.000 milhões de dólares.

