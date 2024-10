O resultado da empresa, com sede em Nova Iorque, foi apoiado pelo negócio de gestão de património e banca de investimento.

Em comunicado, foi divulgado que a faturação líquida acumulada até 30 de setembro foi de 45.538 milhões de dólares, mais 10% em relação ao mesmo período de 2023.

No terceiro trimestre, o mais seguido em Wall Street, a Morgan Stanley obteve um lucro de 3.188 milhões de dólares, um aumento de 32%. A faturação foi de 15.383 milhões de dólares, mais 16% na comparação homóloga.

"A empresa registou um sólido terceiro trimestre num ambiente construtivo em todo o mundo", segundo um comunicado do presidente executivo do Morgan Stanley, Ted Pick.

As reservas para perdas de crédito diminuíram 79 milhões de dólares no terceiro trimestre e no acumulado do ano situam-se em 149 milhões, menos 72% em termos homólogos.

Os resultados superaram as expectativas dos investidores e as ações da empresa subiam 3% nas operações que antecedem a abertura de Wall Street.

