O lucro operacional (Ebit) aumentou 12,1% no primeiro trimestre deste ano, para 3.391 milhões de euros, com a venda de modelos mais caros e rentáveis.

A faturação, por sua vez, teve uma subida de 16,3% até março, para 31.142 milhões de euros, depois da consolidação da sua participação na sociedade de capital de risco chinesa BMW Brilliance Automotive (BBA), a qual passou de 50% para 75%.

Com a consolidação da participação no capital da BBA, o resultado financeiro da BMW aumentou para 8.836 milhões de euros, o que a multinacional justifica com os ganhos relacionados com a reavaliação da sua participação.

A divisão automóvel reduziu a rentabilidade operacional no período em análise para 8,9%, contra 9,8% no primeiro trimestre do ano passado.

Excluindo a consolidação do BBA, a rentabilidade operacional teria subido para 13,2%, adianta o fabricante automóvel alemão em comunicado.

As vendas de carros eletricos e híbridos, por seu turno, aumentaram no primeiro trimestre deste ano para 89.669 unidades, o que representou um crescimento de 28% face a igual período do ano passado.

