A empresa explicou também que as receitas caíram 9,7% na primeira metade do ano, para 33.664 milhões de euros, apesar de em volume, retirando os materiais preciosos, terem crescido 2,4%, em termos homólogos.

No segundo trimestre, as vendas da BASF caíram 6,9%, para 16.111 milhões de euros, enquanto o lucro líquido teve uma queda homóloga de 14%, para 430 milhões de euros.

A empresa considerou que fez "bons progressos" no programa de redução da força de trabalho na sua fábrica de Ludwigshafen (Alemanha), anunciado em fevereiro e que deverá poupar mil milhões de euros em custos até ao final de 2026.

A dívida líquida situou-se em 21.441 milhões de euros no final de junho, mais 5,9% que no mesmo período do ano anterior.

