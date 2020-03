Linhas Aéreas de Moçambique anuncia redução de voos As Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) vai reduzir o número voos devido ao Covid-19, anunciou hoje a companhia em comunicado distribuído à imprensa. economia Lusa economia/linhas-aereas-de-mocambique-anuncia-reducao_5e690f2422595919610116e8





"Nos percursos onde a redução do tráfego for acentuada, principalmente os de ligação com o estrangeiro, poderão ocorrer cancelamentos de voos, estando previsto o encaminhamento dos passageiros para os parceiros do mercado", lê-se no comunicado da LAM.

A companhia acrescenta que está aberta a proceder alterações de datas de passagens de clientes que perderem voos no âmbito dos procedimentos médicos relacionados com o Covid-19.

"A LAM está em coordenação com as autoridades nacionais de saúde, o que resulta na implementação das respetivas recomendações, tendo já introduzido a higienização das mãos, através de desinfetantes indicados, assim como a criação do `stock´ de máscaras de despiste em cada voo", conclui o documento.

Não há um caso confirmado da doença em Moçambique, mas o receio aumentou após a confirmação desde a semana passada de novos casos na África do Sul, país que faz fronteira com Moçambique.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.300 mortos em 28 países e territórios.

O número de infetados ultrapassou as 120 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.

Face ao avanço da epidemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto.

A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 10.000 infetados e pelo menos 631 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.

