Em declarações à agência Lusa, Luís Quinta, diretor-geral da TICV (ex-Binter CV), a única companhia aérea que opera as ligações domésticas em Cabo Verde, explicou que estão previstos seis voos para o dia de hoje (ida e volta), da Praia para as ilhas do Sal, São Nicolau e São Vicente.

"Estimamos transportar 282 passageiros neste dia, correspondendo a 70% de ocupação. É algo que já vinha ao encontro das nossas previsões para a primeira semana. Estamos a prever que a ocupação baixe no fim dos primeiros quatro dias de retoma e até ao regresso dos voos internacionais", avançou o responsável.