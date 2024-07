"Nos primeiros seis meses do ano, o porto de Leixões recebeu 71 navios de cruzeiro e 73.341 passageiros, traduzindo-se no melhor primeiro semestre de sempre no que diz respeito à atividade de cruzeiros", pode ler-se num comunicado hoje divulgado pela Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

Para estes números, segundo a administração liderada por João Pedro Neves, foram inauguradas sete novas escalas, "de um total de 19 esperadas até final do ano".

Segundo a APDL, para os números do primeiro semestre "muito contribuiu a atividade registada durante o mês de abril e de maio, com 45 navios e quase 46.000 passageiros em conjunto", sendo que só em abril foram recebidos mais de 24 mil passageiros, "um crescimento de 61% face a abril do ano anterior".

A maioria dos passageiros que chegaram a Leixões é oriunda do Reino Unido (36%), seguindo-se como origens mais frequentes a Alemanha (29%) e Estados Unidos (23%).

Passaram ainda pelo terminal de cruzeiros de Leixões 35 mil tripulantes, prevendo a APDL que o porto matosinhense atinja um "valor recorde" quanto a cruzeiros e passageiros no que diz respeito ao todo do ano de 2024.

"Neste momento, estão confirmadas até final do ano 162 escalas e um número de passageiros que deverá ultrapassar os 150 mil e, ainda, cerca de 70 mil tripulantes", segundo a APDL.

JE // MSP

Lusa/Fim