Segundo um comunicado do banco central angolano, os 250 milhões de dólares (cerca de 226,5 milhões de euros) visam a cobertura de operações cambiais destinadas à importação de bens alimentares e medicamentos, tendo sido vendidos 71 milhões de dólares na quarta-feira, ao câmbio de 945 kwanzas por cada dólar.

O montante remanescente será disponibilizado aos bancos no decurso desta semana, adianta a instituição.

Segundo a Bloomberg, esta operação permitiu ao kwanza recuperar para 923 por dólar, face aos 961 registados a 1 de outubro, o nível mais baixo desde 1999.

"Também ajudou a quinta moeda com pior desempenho de África a reduzir as suas perdas para cerca de 10% face ao dólar este ano", noticia a agência especializada em informação financeira, explicando que o reforço do kwanza pode ajudar a moderar a inflação anual, atualmente nos 30,5%.

A última vez que o BNA interveio foi em agosto, com a venda de 99,1 milhões de dólares aos credores, adianta a Bloomberg, referindo que o Sudão do Sul, as Maurícias, a Nigéria, a Zâmbia e o Zimbabué também injetaram dólares nos seus mercados cambiais para sustentar as suas moedas e amortecer a inflação.

RCR // ANP

Lusa/fim