"Esta é a empresa mais transparente porque, em termos fiscais", critério mais importante do 'ranking', "tem a maior pontuação. A Kenmare destaca-se ainda por possuir um 'website' com 80% das informações esperadas", disse Inocência Mapisse, coordenadora de indústria extrativa no CIP.

"É satisfatório estar nesta posição, pois significa que o esforço que fazemos para divulgar informações é reconhecido. É uma prova de que estamos no caminho certo", disse à Lusa Gareth Clifton, diretor da Kenmare.