Às 08:30 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 1,036%, contra 1,007% na quarta-feira.

Neste prazo, os juros terminaram em terreno negativo nas sessões de 08, 11 e 15 de janeiro de 2020 e atingiram o atual mínimo de sempre, de -0,059%, em 15 de dezembro de 2020.

No mesmo sentido, os juros a cinco anos subiam, para 0,309%, contra 0,296% na quarta-feira, depois de terem recuado para o atual mínimo de sempre, de -0,506%, em 15 de dezembro de 2020.

Os juros a dois anos também avançavam, para -0,194%, contra -0,222% na quarta-feira e o mínimo de sempre, de -0,814%, em 29 de novembro de 2021.

Os juros das dívidas soberanas europeias começaram a subir mais significativamente, tendo atingido máximos desde a primavera de 2020 no início desta semana, depois de a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, ter admitido em 03 de fevereiro uma subida das taxas de juro diretoras do banco central da zona euro já este ano, para combater o aumento da inflação.

Na sequência da reunião do Conselho de Governadores e de uma subida da inflação homóloga 'flash' da zona euro para 5,1% em janeiro, o BCE admitiu na passada quinta-feira endurecer a política monetária este ano com subidas das taxas de juro.

Também na quinta-feira, o Banco de Inglaterra (BoE) subiu, pela segunda vez em dois meses, a taxa de juro diretora de 0,25% para 0,5%.

Juros da dívida soberana em Portugal, Grécia, Irlanda, Itália e Espanha às 08:30:

2 anos...5 anos...10 anos

Portugal

10/02......-0,194....0,309......1,036

09/02......-0,222....0,296......1,007

Grécia

10/02.......0,089....1,330......2,449

09/02.......0,092....1,316......2,443

Irlanda

10/02......-0,249....0,267......0,780

09/02......-0,277....0,242......0,745

Itália

10/02.......0,263....0,970......1,799

09/02.......0,218....0,926......1,750

Espanha

10/02......-0,277....0,395......1,092

09/02......-0,304....0,369......1,062

Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.

MC // SB

Lusa/Fim