Juiz britânico obriga Credit Suisse a apresentar defesa para a semana O tribunal de Londres que está a analisar a queixa de Moçambique contra o Credit Suisse, no âmbito do escândalo das 'dívidas ocultas', obrigou o banco a apresentar a defesa até à próxima terça-feira.





De acordo com o 'site' noticioso especializado em processos judiciais, Law360, na sessão de terça-feira o juiz Mark Pelling considerou que um adiamento da apresentação da defesa por parte do Credit Suisse iria protelar mais o processo e aumentar os custos judiciais de forma desnecessária.

Moçambique, de acordo com o Law360, pretende adicionar ou trocar o destinatário da queixa, que deixaria de ser o Credit Suisse AG e o Credit Suisse International, para ser contra o Credit Suisse Securities (Europe) International Ltd, a entidade que empregava os funcionários que viabilizaram o empréstimo às duas empresas estatais moçambicanas, Mozambique Asset Management (MAM) e ProIndicus, no valor cerca de 1,2 mil milhões de dólares, cerca de mil milhões de euros.