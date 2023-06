Em comunicado, "os CTT -- Correios de Portugal informam que João Moreira Rato, presidente do Conselho de Administração do Banco CTT, cessa funções no final deste mês de junho, a seu pedido, e por razões pessoais, na sequência de renúncia ao cargo apresentada em maio passado".

Os CTT informam ainda que "estão já a decorrer, junto do regulador, as diligências formais conducentes à nomeação de um novo presidente do Conselho de Administração do Banco CTT".

Os Correios de Portugal "agradecem a dedicação com que João Moreira Rato desempenhou as funções que agora termina", lê-se no comunicado.

