"Decorre em Angola um processo de mudanças profundas da realidade que o país viveu nas últimas quatro décadas, havendo hoje uma nova visão com a definição de outras prioridades em matéria de desenvolvimento", disse João Lourenço, no discurso em formato virtual ao Conselho Consultivo do Presidente dos EUA sobre negócios em África.

O chefe de Estado angolano realçou, entre as outras prioridades de desenvolvimento, "o setor da agricultura, o da tecnologia e o do ensino superior, dos transportes e infraestruturas, da saúde, da indústria farmacêutica, da banca e seguros, e outras mais" que poderão ser do interesse dos EUA.