Este é o 86.º mês consecutivo de saldo positivo deste indicador e representa um aumento de 14,2% em relação ao valor do mês de setembro, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério das Finanças do Japão.

A balança comercial do Japão registou um excedente de 166,7 mil milhões de ienes (1,3 mil milhões de euros), menos 82,5% que no período homólogo do ano passado.

As exportações aumentaram 11,7% numa base anual, para 7,08 biliões de ienes (69,1 mil milhões de euros), e as importações aumentaram 28,3%, para 6,91 biliões de ienes (54 mil milhões de euros).

A balança dos serviços registou um saldo negativo de 575.400 milhões de ienes (4,4 mil milhões de euros), um aumento de 58,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

No décimo mês do ano, a conta dos rendimentos registou um saldo positivo de 1,78 biliões de ienes (13,9 mil milhões de euros), um aumento de 11,5% em termos anuais.

As transferências registaram uma saída de capitais de 191.500 milhões de ienes (1,4 mil milhões de euros), menos 18,2% que um ano antes.

A balança de pagamentos reflete os pagamentos e receitas do comércio externo de bens, serviços, rendimentos e transferências, e é considerada um dos indicadores comerciais mais abrangentes de um país.

