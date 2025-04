A informação surge depois de o negociador-chefe do Japão, o ministro para a Revitalização Económica, Ryosei Akazawa, ter iniciado as discussões sobre tarifas com os seus homólogos norte-americanos em Washington na semana passada e quando estão em curso os preparativos para uma segunda ronda de negociações.

Os construtores de automóveis norte-americanos há muito que se queixam da existência de barreiras não pautais que bloqueiam o acesso ao mercado japonês, incluindo normas de segurança rigorosas.

No mês passado, um relatório do Representante para o Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, citava a não-aceitação pelo Japão da certificação das normas de segurança dos Estados Unidos, por entender que não garante um nível de proteção proporcional ao das normas e protocolos de ensaio japoneses únicos, constituindo-se desta forma como obstáculos ao estabelecimento de redes de distribuição e de serviços por parte da indústria automóvel norte-americana.

O governo do primeiro-ministro Shigeru Ishiba acredita que há espaço para flexibilizar alguns dos critérios de segurança do país, como os regulamentos relativos aos testes de segurança contra acidentes, informou hoje o Nikkei.

O Japão está a fazer por identificar que moedas de troca pode utilizar nas conversações com Washington para reverter a taxa de direitos aduaneiros generalizada de 24% anunciada pelo Presidente Donald Trump, temporariamente reduzida para 10%.

À semelhança de outros países, o Japão também enfrenta uma taxa de 25% sobre as remessas de automóveis, aço e alumínio.

O relatório divulgado hoje pelo diário nipónico refere ainda que o Japão está também a tentar aumentar as importações de arroz como parte da estratégia de negociação.

Com as reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial agendadas para o início desta semana em Washington, o ministro japonês das Finanças, Katsunobu Kato, está a fazer os preparativos finais enfrentar o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, negociações bilaterais à margem no próximo dia 24 de abril.

Várias fontes não identificadas têm alimentado a especulação de que parte importante deste encontro se centrará na discussão de questões monetárias e numa eventual apreciação do iene.

APL // APL

Lusa/Fim