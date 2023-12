De acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a aposta foi registada no distrito do Porto.

"Com o sorteio desta noite, são já 77 os primeiros prémios entregues no nosso país, desde o lançamento do jogo", realçou a instituição.

O segundo prémio, de 113.308,60 euros, saiu também em Portugal, bem como a seis jogadores no estrangeiro.

Já o terceiro prémio, de 37.074,92 euros, vai para cinco apostadores no estrangeiro, enquanto o quarto prémio, no valor de 1.069,25 euros, saiu a 54 apostadores, dois dos quais com aposta registada em Portugal.

A combinação vencedora do concurso 102/2023 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 06 - 14 - 34 - 44 - 49, e pelas estrelas 04 e 12.

