Antonio Filosa, que anteriormente era diretor da Stellantis para a América do Norte e do Sul, foi também nomeado no início de fevereiro para dirigir um novo departamento global de qualidade.

A Stellantis, que agrupa 14 marcas na Europa e na América, como Fiat, Citroen, Peugeot, Opel, Chrysler e Jeep, viu o presidente executivo, Carlos Tavares, abandonar a empresa em 01 de dezembro, após maus resultados no terceiro trimestre.

