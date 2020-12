De acordo com dados do último boletim estatístico do Banco de Cabo Verde, com dados até setembro, consultado hoje pela Lusa, o IDE cresceu 95%, de 1.114,5 milhões de escudos (10 milhões de euros) no segundo trimestre para 2.177,7 milhões de escudos (19,6 milhões de euros) no terceiro trimestre.

Contudo, no acumulado de nove meses do ano, o IDE total em Cabo Verde foi de quase 5.351 milhões de escudos (48,2 milhões de euros), 31% abaixo dos 7.760 milhões de escudos (70 milhões de euros) arrecadados no mesmo período de 2019.