Quando comparados os preços de março deste ano com os preços de março de 2024, o Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) revela que a variação homóloga se situa em 23,85%, registando um decréscimo de 1,41 pontos percentuais, lê-se numa nota do INE.

O índice registou uma variação de 1,38% de fevereiro para março de 2025, segundo o Instituto de Estatística.

A queda da inflação em março confirma a tendência da redução dos preços que se regista em Angola nos últimos onze meses, ou seja, desde maio de 2024, conforme dados do INE.

A classe "transportes" foi a que registou maior aumento de preços, com uma variação de 1,83%. Destacam-se também os aumentos dos preços verificados nas classes "bebidas alcoólicas e tabaco" com 1,77%, "hotéis, cafés e restaurantes" com 1,75% e "vestuário e calçado" com 1,62%.

As províncias que registaram menor variação nos preços foram Lunda Sul com 1,34%, Malanje com 1,23% e Luanda com 1,18%. Bié (2,09%), Moxico (1,88%) e Cabinda (1,88%) foram as províncias que registaram maior variação de preços nesse período.

DAS // ANP

Lusa/Fim