"No período em análise, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou uma variação média dos últimos 12 meses de 1%", indica o INE no boletim com os dados referentes ao mês de dezembro.

O valor bate certo com a última previsão do banco central do arquipélago, que espera que o aumento de preços continue a desacelerar para 0,8% em 2025 e 2026.

A taxa registada fica também dentro do intervalo previsto pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), que tinha apontado para uma inflação abaixo de 2% em 2024, aproximando-se, no médio prazo, da inflação na zona euro.

Em 2023, Cabo Verde tinha fechado o ano com uma taxa de inflação média de 3,7% e o Orçamento do Estado aprovado na altura apontava para 2,8% em 2024.

De acordo com o Banco Mundial, a inflação tem registado valores historicamente altos desde a pandemia de covid-19 e seguiu trajetórias diversas na África subsaariana, mas a maioria dos países já mostra um abrandamento do crescimento dos preços.

Em Cabo Verde, o gráfico da variação média a 12 meses está em queda desde o primeiro trimestre de 2023.

No boletim de hoje, o INE cabo-verdiano indicou ainda que a taxa de variação acumulada do IPC em 2024 foi de 1,4%.

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo energia e bens alimentares não transformados) assinalou uma variação homóloga de 1,6%.

LFO // JMC

Lusa/Fim