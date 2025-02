Segundo o INE, "tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá diminuído para 2,4% em fevereiro de 2025, taxa inferior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior".

Também o indicador de inflação subjacente, que exclui produtos com preços mais voláteis, como alimentos não transformados e energia, terá registado uma variação de 2,4% em fevereiro, 0,3 pontos percentuais abaixo da do mês anterior (2,7%).

