No dia 15 de maio, o INE anunciou, na estimativa rápida, que o PIB português caiu 2,4% no primeiro trimestre do ano face ao mesmo período de 2019, devido aos efeitos económicos da pandemia de covid-19.

"O PIB, em termos homólogos, diminuiu 2,4% em volume no 1.º trimestre de 2020, após o aumento de 2,2% no trimestre anterior. A contração da atividade económica reflete o impacto da pandemia covid-19 que já se fez sentir significativamente no último mês do trimestre", podia ler-se na nota do INE.

Já relativamente ao último trimestre de 2019, a queda foi de 3,9%, depois de um aumento de 0,7% em cadeia face ao terceiro trimestre de 2019.

Na sua nota de estimativa rápida, o INE assinalou que tanto o contributo da procura externa líquida como o da procura interna líquida foram negativos quer em termos homólogos quer em cadeia.

"O contributo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB foi negativo no 1.º trimestre (-1,4 pontos percentuais), após ter sido positivo no trimestre anterior, traduzindo a diminuição mais intensa das exportações de bens e serviços [-5,1%] que a observada nas importações de bens e serviços [-1,8%]", de acordo com a nota então divulgada pelo instituto de estatística.

Segundo o INE, o diferencial entre exportações e importações "é sobretudo consequência da contração da atividade turística na evolução das exportações de serviços".

Já a procura interna diminuiu 1,0 pontos percentuais, algo que aconteceu "pela primeira vez desde o 3.º trimestre de 2013, associada à diminuição do consumo privado e do investimento".

Quanto à quebra de 3,9% relativamente ao último trimestre de 2019 (em cadeia), o INE assinalou que os números se devem à quebra da procura externa líquida e da procura interna.

Aquando da divulgação de 15 de maio, o INE advertiu que seria "possível que ocorram revisões de magnitude superior ao habitual em divulgações futuras atendendo a perturbações no processo de obtenção dos dados", devido à pandemia de covid-19.

Os analistas ouvidos pela Lusa antes da divulgação de 15 de maio também já tinham antecipado que o número avançado na estimativa rápida poderia ser revisto posteriormente.

