O impacto da pandemia provocada pelo novo coronavírus "corresponde a uma perda de receita estimada em cerca de quatro mil milhões de meticais por mês", disse o diretor executivo do Parque Industrial de Beluluane, Osório Boane, em conferência de imprensa, em Maputo, em representação da CTA.

Osório Boane avançou que as indústrias de bebidas não alcoólicas, açúcar, óleos e sabões são as mais afetadas pela crise provocada pela covid-19, no setor de transformação, acumulando perdas mensais de faturação estimadas entre 40% e 65%.