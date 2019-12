Indonésia Buzi Hydrocarbons começa pesquisa de gás natural no centro de Moçambique A empresa indonésia Buzi Hydrocarbons vai começar, nos próximos dias, perfurações no terreno para pesquisa de gás natural no bloco de Búzi, no centro de Moçambique, anunciou fonte oficial. economia Lusa economia/indonesia-buzi-hydrocarbons-comeca-pesquisa_5df3631cde6e187972ed805c





Trata-se de uma área ainda relativamente pouco explorada e, na primeira fase, a empresa indonésia vai realizar o furo em terra, explicou o presidente do Instituto Nacional do de Petróleos (INP), citado hoje pelo diário Notícias.

A única exploração comercial de gás natural nas proximidades daquele ponto está a ser feita pelo grupo sul-africano Sasol, nos jazigos de Pande e Temane, na província de Inhambane, que exporta a maior parte da produção para a África do Sul.

A Buzi Hydrocarbons detém 75% dos direitos sobre Bloco de Búzi e o Governo moçambicano 25%, através da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH).

A intenção investir no local, cujos registos de possível ocorrência de gás datam 1962, foi anunciada 2015 e, na altura, o plano era perfurar de cerca de 15.225 pés de profundidade nos poços de BD1 e BD2, ambos no interior do campo de gás de Búzi".

