Indonésia Buzi Hydrocarbons começa pesquisa de gás natural no centro de Moçambique

A empresa indonésia Buzi Hydrocarbons vai começar, no próximos dias, perfurações no terreno para pesquisa de gás natural no bloco de Búzi, no centro de Moçambique, anunciou fonte oficial.

Lusa

