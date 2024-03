"O aumento seguiu-se ao pior desempenho do setor dos últimos dois anos em janeiro, apoiado por um novo período de expansão em diversas áreas, incluindo atividade, vendas, aquisições e contratação de pessoal", lê-se no estudo, que também reconhece que as condições das empresas "fortaleceram-se pela primeira vez desde setembro do ano passado".

"Os volumes crescentes de novos negócios resultaram, assim, num certo grau de pressão sobre a capacidade, uma vez que as encomendas em atraso aumentaram pela primeira vez num ano. Entretanto, maiores esforços de contratação contribuíram para o aumento dos custos dos meios de produção, à medida que as empresas indicaram que se viram obrigadas a aumentar os salários do pessoal", refere ainda.

O índice PMI caiu em novembro último, pela primeira vez desde janeiro de 2023, para 49,6 valores, com a procura e a atividade económica então a abrandar, continuando em queda até janeiro deste ano. Em fevereiro subiu para terreno positivo, para 50,7.

"O indicador registou uma ligeira melhoria na saúde da economia do setor privado", acrescenta o estudo.

Diz igualmente que as empresas moçambicanas "assinalaram, sobretudo, um novo crescimento da atividade e de novas encomendas em fevereiro, terminando sequências de declínio de três e dois meses, respetivamente".

Além disso, as taxas de crescimento "foram as mais fortes desde julho do ano passado, num contexto de maior número de clientes, maior procura, mais aquisições de meios de produção e produtividade mais elevada" e "as expansões estenderam-se a praticamente todos os setores, sendo que apenas a construção registou contrações na produção e nas vendas".

"Com a recuperação do crescimento da procura, as empresas realizaram encomendas de maior volume para meios de produção em meados do primeiro trimestre. Isto assinalou o primeiro aumento das aquisições em seis meses e o mais acentuado num ano e meio, apesar de, em termos gerais, ter sido moderado. Contudo, as empresas assistiram a um declínio ligeiro dos seus inventários, prolongando a atual tendência de esgotamento para cinco meses", reconhece ainda o estudo do Standard Bank.

Por outro lado, refere que "depois de cair pela primeira vez em dois anos, o emprego nas empresas moçambicanas subiu ao longo do mês de fevereiro", com as empresas inquiridas a assinalarem "um aumento na procura de trabalhadores para satisfazer o maior volume de encomendas".

"O crescimento das contratações fez-se sentir em todos os setores monitorizados, liderados pela agricultura", observa ainda.

Citado no estudo, Fáusio Mussá, economista-chefe do Standard Bank Moçambique, sublinha que o PMI indicou igualmente "um aumento da confiança das empresas" em fevereiro.

Isto reflete, segundo o economista, "a perspetiva de um novo alívio na política monetária", após o corte de 75 pontos base na taxa de juro diretora, para 16,5%, pelo Banco de Moçambique, no mês anterior, bem como face às "expectativas de retoma do investimento nos projetos de gás natural liquefeito (GNL) em Cabo Delgado, apesar dos relatos da persistência de incidentes de segurança nesta província".

"Mantemos a nossa previsão de alívio prudente da política monetária este ano, o que implica que as condições de financiamento permanecerão restritivas", conclui Mussá.

O Purchasing Managers Index (PMI) publicado mensalmente pelo Standard Bank resulta das respostas de diretores de compras de um painel de cerca de 400 empresas do setor privado.

Valores acima de 50 mostram uma melhoria nas condições das empresas, enquanto valores abaixo revelam uma deterioração.

PVJ // ANP

Lusa/Fim