"O PMI do Standard Bank ficou acima do valor de referência de 50 no mês de setembro, cifrando-se em 50,4 após a descida para os 47,9 em agosto, o que indica uma ligeira recuperação nas condições das empresas após o alívio das restrições associadas à covid-19", referiu Fáusio Mussa, economista-chefe do Standard Bank Moçambique.

As novas encomendas recuperaram de forma moderada após o declínio verificado em agosto, a criação de emprego acelerou à medida que a confiança aumentou, mas a produção continuou a cair, embora de forma ligeira.

Fáusio Mussa destaca que o índice de produção ficou abaixo do valor de referência de 50 pelo segundo mês consecutivo, "mantendo a coerência com as previsões de uma lenta recuperação do crescimento para este ano".

"Os dados relativos ao mês de setembro demonstram um declínio das infeções provocadas pela covid-19 para uma média diária abaixo dos 200 casos, em comparação com a média de 870 em agosto e de 1.423 em julho, durante o pico da terceira vaga da pandemia", nota o economista.

A situação tem permitido um alívio das restrições, mas "a disponibilidade limitada de vacinas ainda expõe o país ao risco de medidas mais restritas em caso de um aumento das infeções", o que implica um certo grau de incerteza para os negócios.

A confiança nas empresas aumentou em setembro para um valor de 81,9, o que pode indiciar uma "aceleração da produção nos próximos 12 meses à medida que a situação de segurança melhore e as restrições associadas à pandemia sejam reduzidas", concluiu.

O Purchasing Managers' Index (PMI) publicado pelo Standard Bank resulta das respostas de diretores de compras de um painel de cerca de 400 empresas do setor privado.

Moçambique tem um total acumulado de 1.919 mortes e 150.899 casos de covid-19, dos quais 98% recuperados da doença e 23 internados.

