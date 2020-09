De acordo com uma nota do banco consultada hoje pela Lusa, as empresas moçambicanas indicaram "uma nova deterioração consistente da saúde da economia do setor privado em agosto, após uma queda acentuada da produção e dos novos negócios.

Contudo, observou-se "uma redução mais lenta do emprego, e os prazos de entrega tornaram-se mais estáveis".