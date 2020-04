O mercado, batizado como "Feira Anti-Coronavírus", vai funcionar das 07:00 às 11:00 de Bissau, no campo de jogos do bairro de Ajuda e, de acordo com a coordenadora da Rede de Paz e Segurança de Mulheres da África Ocidental (Rempsecao), Elisa Pinto, vai permitir que os feirantes não se aglomerem nos outros locais de compra e venda.

O novo mercado resulta da transferência dos feirantes que operavam nos mercados do Caracol e na Subida da Cabana, dois dos principais centros de negócio informal na capital guineense e que as autoridades sanitárias apontavam como potenciais focos de infeção pela covid-19.