"Chega ao fim este debate do Orçamento do Estado na generalidade. Um orçamento que, daqui a poucas horas, será chumbado, abrindo caminho a novas eleições. A Iniciativa Liberal quer dirigir esta sua intervenção àqueles portugueses que possam encarar este momento com apreensão", afirmou o deputado único liberal, João Cotrim Figueiredo, no encerramento do debate na generalidade do OE2022.

Na perspetiva da Iniciativa Liberal, apesar de já se ter começado a assistir "ao espetáculo deprimente do passa culpas entre os desavindos da 'geringonça'", os "portugueses não se deixarão enganar por esta manobra de desresponsabilização".

"É a esquerda, toda ela, que é responsável por esta situação. A esses tais portugueses queremos dizer que as eleições que terão lugar são também uma oportunidade de penalizar quem assim se comporta e serão uma oportunidade de escolher um novo rumo para o país e escolhê-lo já", desafiou.

João Cotrim Figueiredo defendeu ainda que a situação atual se deve ao facto de a 'geringonça' se ter esgotado "nas suas próprias contradições".

JF // ACL

Lusa/fim