O IGCP referiu que os BT hoje leiloados têm maturidade em 22 de novembro (quatro meses).

No mês passado, Portugal colocou 1.500 milhões de euros, montante máximo indicativo, em Bilhetes do Tesouro a três e a 11 meses, a taxas médias de 3,646% e 3,420%, inferiores às taxas comparáveis de abril.

No prazo de três meses foram colocados 850 milhões de euros à taxa de juro média de 3,646%, inferior à do anterior leilão comparável de 3,769% verificada em 17 de abril. A 11 meses, o IGCP colocou 650 milhões de euros à taxa média de 3,420%, também inferior à registada no anterior leilão de BT com esta maturidade realizado também em 17 de abril (3,457%).

