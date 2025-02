Segundo a página do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, em BT com vencimento em 16 de janeiro de 2026 (11 meses) foram colocados 1.000 milhões de euros à taxa de juro média de 2,266% e a procura atingiu 2.220 milhões de euros, 2,22 vezes o montante colocado.

No anterior leilão comparável, em 04 de dezembro, o IGCP colocou, em BT com vencimento em 21 de novembro de 2025 (cerca de 11 meses) 500 milhões de euros à taxa de juro média de 2,344%, inferior à de 2,666% verificada no leilão em 16 de outubro.

Para hoje, o IGCP tinha anunciado um leilão de BT com maturidade em 16 de janeiro de 2026 (11 meses) com um montante indicativo entre 750 milhões de euros e 1.000 milhões de euros.

Já este ano, em 15 de janeiro, o IGCP colocou 1.000 milhões de euros, mínimo do montante indicativo anunciado, em Bilhetes do Tesouro a 12 meses à taxa média de 2,416% e a procura atingiu 2.673 milhões de euros, 2,67 vezes o montante colocado.

O IGCP tem mais uma operação prevista com BT este trimestre, além desta, no dia 19 de março, segundo um calendário publicado no 'site' da entidade.

