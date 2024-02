"O país estável e com futuro recebe mais investimentos. Recebi o presidente executivo da Hyundai Motor, Eui-Sun Chung, que anunciou que o grupo planeia investir mais de 1,1 mil milhões de dólares até 2032 em tecnologia e em hidrogénio verde. Mais uma grande empresa crescendo em nosso país", escreveu Luiz Inácio Lula da Silva na rede social X (antigo Twitter).

A informação foi divulgada juntamente com uma fotografia do encontro entre o chefe de Estado brasileiro e o presidente da empresa sul-coreana no Palácio do Planalto, sede do Governo, do qual também participaram o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

No início de fevereiro, o Governo afirmou que o país terá um total de 41,4 mil milhões de reais (7,7 mil milhões de euros) em investimentos na indústria automobilística até 2032.

Antes da Hyundai outras empresas do setor já haviam anunciado aumento de investimentos no país sul-americano em 2024.

Em fevereiro, a Volkswagen anunciou um investimento adicional de nove mil milhões de reais (1,7 mil milhões de euros) no Brasil até 2028, para projetos inovadores com foco em descarbonização, incluindo veículos híbridos e 100% elétricos.

Este montante somado ao apoio atual da Volkswagen de sete mil milhões de reais (1,7 mil milhões de euros) para o período de 2022-2026 indica que a fabricante de automóveis investirá 16 mil milhões de reais (3 mil milhões de euros) no Brasil.

Por outro lado, anunciaram novos recursos no Brasil até 2032 as fabricantes de veículos Great Wall (10 mil milhões de reais ou 1,8 mil milhões de euros entre 2023 e 2032), Renault (5,1 mil milhões de reais ou de 2021 a 2027), a CAOA (4,5 mil milhões de reais ou 954 milhões de euros entre 2021 e 2028), a BYD (três mil milhões de reais ou 561 milhões de euros de 2024 e 2030), e a Nissan (2,8 mil milhões de reais ou 524 milhões de euros de 2023 a 2025).

CYR // JMC

Lusa/Fim