Esta exposição, intitulada, "Fluxo e Metamorfose", tal como a primeira, conta com obras da Coleção de Arte Contemporânea do Estado, em depósito na Câmara de Coimbra, afirmou o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A iniciativa, com curadoria de David Santos e José Maçãs de Carvalho, "pretende relacionar obras de pintura, escultura e fotografia que representam exemplos diferenciados na abordagem desses conceitos [fluxo e metamorfose], traduzidos quer por dinâmicas formais e cromáticas de livre explanação na superfície, quer por experiências informais, de surpreendente registo criativo", refere o município.

Presente na exposição, vão estar as obras "A casa", de Helena Almeida, e "Retrato rotativo de Jean Genet", de Mário Cesariny.

Andy Denzler, Eduardo Nery, Fernando Calhau, Francisco Laranjo, Frank Thiel, Ilda David, Jason Martin, Menez, Pedro Calapez, Peter Zimmermann e Pia Fries são outros dos artistas presentes.

A exposição é inaugurada hoje às 17:30.

A Coleção BPN (ex-Banco Português de Negócios), que foi adquirida pelo Estado por cinco milhões de euros, está instalada em Coimbra, no Centro de Arte Contemporânea, situado para já num edifício junto ao Arco de Almedina, na Baixa da cidade.

As instalações definitivas do Centro serão, após obras de requalificação, na antiga sucursal da Manutenção Militar em Coimbra (cujo imóvel passou do Ministério da Defesa para Câmara de Coimbra em maio de 2017), na Avenida Sá da Bandeira, a algumas centenas de metros do edifício que recebe provisoriamente a Coleção do Estado.

Este é mais um dos espaços expositivos municipais que reabre após o confinamento provocado pela pandemia da covid-19.

Também nesta semana, reabriu o Museu Municipal de Coimbra (que integra Edifício Chiado, Torre de Almeida e a Torre de Anto), bem como outros equipamentos municipais, como o Convento São Francisco, a Casa da Cultura, a Casa da Escrita ou a Sala da Cidade.

JGA // JEF

Lusa/Fim