Numa nota enviada à Lusa, a chefe da diplomacia guineense refere que foram assinados, na quarta-feira, com o seu homólogo marroquino, Nasser Bourita, quatro acordos de cooperação nos setores da indústria, transportes e energia.

"O primeiro acordo é um protocolo de cooperação industrial que visa promover a cooperação através do incentivo à iniciativa privada e o intercâmbio de experiência e conhecimentos em política industrial", refere, num outro comunicado divulgado na sua página oficial na internet, o Ministério dos Negócios Estrangeiros marroquino.

O segundo é um "acordo-quadro que constitui um instrumento de cooperação no setor energético com o objetivo de reforçar, de forma mais particular, o intercâmbio de experiências e conhecimentos nos domínios da eletricidade, energias renováveis e eficiência energética", refere-se no comunicado.

Na área do turismo o acordo prevê o fortalecimento do intercâmbio turístico entre os dois países e a cooperação entre os seus "estabelecimentos de turismo e transportes nacionais", incluindo agências e associações profissionais.

Já o quarto acordo refere-se ao setor logístico e visa facilitar a "fluidez dos fluxos logísticos" e promover a "aproximação entre os agentes económicos de Marrocos e da Guiné-Bissau", acrescenta-se no comunicado.

A ministra dos Negócios Estrangeiros guineense precisa também que foi decidida a realização de uma comissão mista entre os dois países, em Bissau, no início de 2021 e o aumento de bolsas de estudo anuais, que passam a ser 150.

"Marrocos prevê realizar uma parceria para ajudar na dragagem do porto de Bissau", acrescenta a chefe da diplomacia guineense.

O reino de Marrocos abriu esta semana a sua primeira embaixada na Guiné-Bissau.

