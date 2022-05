"Através deste investimento, continuamos a assegurar que a 'Strela' mantém os seus padrões internacionais de gosto e qualidade e que se estabelece como uma das melhores cervejas do mundo", afirmou Alfonso Bosch, diretor-executivo do grupo ECCBC, na inauguração da nova fábrica, na Praia.

Esta nova unidade fica localizada na Praia Negra, nas atuais instalações do grupo, onde é produzida a cerveja "Strela", mais conhecida por "Fidju di Téra", a única cerveja industrial cabo-verdiana.

A nova linha, inaugurada também no âmbito das comemorações dos 25 anos da presença do grupo em Cabo Verde, tem a capacidade para produzir 12.000 garrafas por hora, criando novas oportunidades de emprego, além dos cerca de 250 empregos já estabelecidos pelo grupo em Cabo Verde e mais de 1.000 indiretos em todo o país.

"Todos nós nos sentimos muito gratos por termos contribuído para esta jornada desafiadora e bem-sucedida. Apesar do facto de a pandemia de covid-19, nos últimos dois anos, ter afetado o nosso negócio com uma redução de 50% nas vendas, estamos muito orgulhos ao ver materializado nesta inauguração o envolvimento dos nossos 'stakeholders', da nossa gente", acrescentou Alfonso Bosch.

De acordo com o diretor-executivo, o grupo ECCBC já investiu em Cabo Verde, desde o início das suas operações, "mais de 40 milhões de euros" e representa atualmente 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB) cabo-verdiano, admitindo "novos investimentos" no arquipélago no futuro.

"É este tipo de investimento que interessa ao país e que tem impacto no emprego, na criação de riqueza e externalidades diversas, incluindo alternativas à importação. É andar para trás e saber o ponto em que nós estávamos e hoje, graças a investidores de referência, conseguimos criar capacidade industrial, num país com um mercado pequeno, mas que consome", afirmou o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, na cerimónia de inauguração da unidade.

O chefe do Governo cabo-verdiano desafiou ainda os promotores a apostarem na exportação daquela cerveja cabo-verdiana e sublinhou a importância deste investimento, face ao contexto internacional de crise provocada pela pandemia de covid-19 e pela guerra na Ucrânia.

"É neste contexto que este investimento tem ainda um maior valor. Significa confiança, que apesar do contexto difícil acreditaram e acreditam na economia cabo-verdiana e acreditam no futuro. E isso para nós é extremamente compensador", acrescentou Ulisses Correia e Silva.

A produção da "Strela" começou em 2006 na Praia e, em 2009, a marca era a segunda cerveja mais consumida em Cabo Verde, cobrindo 35% do mercado, sendo atualmente, segundo o grupo, a primeira bebida no país.

A ECCBC é uma engarrafadora da The Coca-Cola Company em toda a África do Norte e Ocidental, que produz, comercializa e distribui as marcas mais apreciadas do mundo e uma vasta escolha de bebidas de alta qualidade, incluindo Coca-Cola, Fanta e Sprite.

O grupo começou em 1989 na Guiné Equatorial, antes de se expandir para outros países, incluindo Guiné-Conacri, Mauritânia, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Gâmbia.

Em 1997, a ECCBC foi refundada como um grupo para servir de plataforma de crescimento em novos territórios como o Gana, Marrocos e Argélia e atualmente opera em 13 países de África.

PVJ // LFS

Lusa/Fim