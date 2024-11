A Enel, com presença em vários países da América Latina, comunicou hoje ao mercado o seu plano estratégico 2025-2027, no qual prevê um investimento em redes de 26 mil milhões de euros, mais 40% do que no anterior.

Dos 26 mil milhões, 16 mil milhões serão atribuídos a Itália, quatro mil milhões a Espanha, onde opera a Endesa, e seis mil milhões à América Latina.

Nas energias renováveis, o grupo pretende investir cerca de 12 mil milhões de euros, 65% dos quais na Europa (34% deles em Itália e 31% em Espanha e Portugal) e 35% na América Latina e América do Norte.

