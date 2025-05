Os comboios regionais foram os mais afetados, tendo sido suprimidos 31 dos 67 programados. Nos de longo curso, dos 13 previstos não se realizaram sete ligações, segundo dados enviados pela CP - Comboios de Portugal à agência Lusa.

Nas ligações urbanas de Lisboa foram cumpridas todas as ligações previstas (111) e nos do Porto foram cancelados 17 dos 52 comboios programados.

Contactada pela Lusa hoje de manhã, Luís Bravo do SFRCI - Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante, que convocou a greve parcial de quatro dias, entre as 05:00 e as 08:30 adiantou que a adesão à paralisação foi de 100%, tendo sido apenas cumpridos os 25% dos serviços mínimos estipulados pelo Tribunal Arbitral.

"Hoje, esperam-se apenas alguns efeitos nos comboios de longo curso. Os urbanos estarão normalizados", adiantou Luís Bravo.

De acordo com o sindicalista, a greve demonstrou bem a indignação dos trabalhadores em luta contra os baixos salários.

Os maquinistas e os revisores da CP cumprem hoje o último dia de greve em defesa de aumentos salariais e da negociação coletiva, uma paralisação que tem gerado vários constrangimentos à circulação.

As greves convocadas por vários sindicatos da CP tiveram início em 07 de maio e prolongam-se até hoje.

Os trabalhadores reivindicam aumentos salariais, a implementação de um acordo de reestruturação das tabelas salariais e a defesa da negociação coletiva.

O Sindicato dos Maquinistas (SMAQ) cumpre hoje o último dia de greve ao trabalho suplementar, enquanto o Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) iniciou no domingo uma greve de revisores e trabalhadores de bilheteiras.

Ao longo da última semana, a CP -- Comboios de Portugal tem vindo a alertar para as perturbações geradas por estas greves.

DD (PE) // SB

Lusa/Fim